В Мюнхене экоактивистам на месяц запретили акции протеста

Об этом сообщили на официальном сайте города Мюнхена.

Акции протеста климатических активистов запретили для превентивного предотвращения опасности в Мюнхене. В частности, запрещены формы протеста, такие как блокировка федеральных автострад и дорог, которые критически важны для движения спасательного транспорта. Призывы к участию в таких протестах будут наказываться законом. Также отмечают, что запрещены такие протесты, о которых не будут предупреждать по закону об общем собрании.

Постановление вступит в силу с 00:00 10 декабря 2022 года и будет действовать до 8 января 2023 года.

Отмечают, что запрет на такие акции протеста решили наложить после того, как в понедельник, 5 декабря, экоактивисты заблокировали большую транспортную развязку в центре Мюнхена и создали препятствия для движения транспорта на нескольких автомагистралях. Это была акция, о которой заранее сообщили в СМИ. Тогда же полиция Мюнхена попыталась предоставить активистам надлежащее пространство для протеста и реализовать требования для предотвращения опасности. Впрочем, активисты пренебрегли этими правилами и отклонили любое общение с властью.

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

5 ноября четыре экопротеставщицы в Риме, Италия, залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеяч".