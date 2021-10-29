В МЮ нашли кем заменить тренера Сульшера

Об этом сообщает ESPN .



Боссы "Манчестер Юнайтед" изучают кандидатов, которые могут заменить главного тренера Уле Гуннара Сульшера, если он не исправит ситуацию в команде.



Одним из главных претендентов является североирландский тренер Брендан Роджерс, который сейчас возглавляет "Лестер". Кандидатура 48-летнего специалиста имеет поддержку среди руководства МЮ.



До "Лестера" Роджерс работал с шотландским "Селтиком" и "Ливерпулем", с которым занял второе место в АПЛ в сезоне-2013/14.

Определяющими для Уле-Гуннар Сульшера станут три следующих матча - с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и итальянской "Аталантой" в Лиге чемпионов.



Сульшер возглавляет МЮ с 2018 года.

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