В МЮ нашли кем заменить тренера Сульшера
Северо-ирландский тренер Брендан Роджерс может возглавить английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает ESPN .
Боссы "Манчестер Юнайтед" изучают кандидатов, которые могут заменить главного тренера Уле Гуннара Сульшера, если он не исправит ситуацию в команде.
Одним из главных претендентов является североирландский тренер Брендан Роджерс, который сейчас возглавляет "Лестер". Кандидатура 48-летнего специалиста имеет поддержку среди руководства МЮ.
До "Лестера" Роджерс работал с шотландским "Селтиком" и "Ливерпулем", с которым занял второе место в АПЛ в сезоне-2013/14.
Определяющими для Уле-Гуннар Сульшера станут три следующих матча - с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и итальянской "Аталантой" в Лиге чемпионов.
Сульшер возглавляет МЮ с 2018 года.
- Напомним, 24 октября в 9 туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5.
- 26 октября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать итальянец Антонио Конте.
- 27 октября стало известно, что норвежец Уле-Гуннар Сульшер будет уволен с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае неудачи в трех последующих матчах английского клуба.
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