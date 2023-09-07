В Мьянме заключили в тюрьму фотожурналиста, который делал репортажи о последствиях циклона

Об этом пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что журналист находится под арестом с мая. По каким именно обвинениям осужден журналист, пока неизвестно. После его ареста ему предъявили обвинения по четырем разным статьям, включая стихийные бедствия и закон о телекоммуникациях.

"Его приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы была полностью упразднена во время правления военной хунты", - сказал главный редактор Myanmar Now Све Вин.

Шторм Мокко унес жизни более 140 человек в прибрежных районах Мьянмы и Бангладеша, многие из которых принадлежали к преследуемому меньшинству рохинджа и жили в лагерях для беженцев.