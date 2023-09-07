В Мьянме заключили в тюрьму фотожурналиста, который делал репортажи о последствиях циклона
Фотокорреспондента Сай Зау Тайке, который работает для независимого издания Myanmar Now, власти Мьянмы приговорили к 20 годам тюрьмы за освещение последствий циклона Мокко
Об этом пишет Deutsche Welle.
Отмечается, что журналист находится под арестом с мая. По каким именно обвинениям осужден журналист, пока неизвестно. После его ареста ему предъявили обвинения по четырем разным статьям, включая стихийные бедствия и закон о телекоммуникациях.
"Его приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы была полностью упразднена во время правления военной хунты", - сказал главный редактор Myanmar Now Све Вин.
Шторм Мокко унес жизни более 140 человек в прибрежных районах Мьянмы и Бангладеша, многие из которых принадлежали к преследуемому меньшинству рохинджа и жили в лагерях для беженцев.
- Военная хунта Мьянмы спустя два года после задержания бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи помиловала ее по пяти обвинениям, сократив срок заключения на 12 лет.
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