В Мьянме хунта приговорила экс-лидера страны к 4 годам

Об этом сообщает BBC.



Она была осуждена за нарушение законов о чрезвычайном положении и подстрекательство инакомыслия. В общей сложности ее подозревают в 11 преступлениях, угрожающих пожизненным заключением.



Бывшего лидера страны, которая занимала должность "государственного советника", арестовали 1 февраля 2021 года, когда власть в Мьянме захватила военная хунта. Также задержали Вин Мьина, который до путча был президентом Мьянмы, и других политических лидеров, а также журналистов и правозащитников.



Впервые Аун Сан Су Чжи была арестована, когда в 1990 году Национальная лига за демократию (НЛД) получила более 80% мест в парламенте Мьянмы. Военная хунта назначила ей пять лет домашнего ареста. Также ее содержали под домашним арестом в 2000-2002 гг. и в 2003-2010 гг. Чжи освободили в 2010 году, когда в Мьянме состоялись первые за 20 лет парламентские выборы.



В 1991 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира, но власти Мьянмы запретили ей выехать из страны за наградой. В 2008 году женщину наградили высшим отличием США - "Золотой медалью Конгресса".

Напомним, 5 декабря в Мьянме во время акции протеста против военной хунты полицейская машина въехала в толпу активистов. СМИ пишут о пяти погибших, правительство опровергает эту информацию.

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