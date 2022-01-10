В Мьянм бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам заключения
Хунта Мьянмы вторично приговорила свергнутую после военного переворота экс-лидера страны - лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам заключения. После второго приговора теперь ей грозит шесть лет тюрьмы
Об этом сообщает Euronews.
Суд в Мьянме приговорил бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи к четырем годам заключения. Ее признали виновной в незаконном ввозе и владении переносными рациями.
Это второй суд над Аун Сан Су Чжи за последний месяц и второй приговор. Месяц назад суд признал ее виновной и приговорил также к четырем годам заключения за подстрекательство к общественным беспорядкам и нарушение санитарных мер по борьбе с коронавирусом. После оглашения приговора он был сокращен военными наполовину.
Процесс проходил в закрытом режиме в новой столице страны Нейпьидо, а на скамье подсудимых также оказался бывший президент страны Вин Мьин.
Аун Сан Су Чжи, занимавшая должность "государственного советника", арестовали 1 февраля 2021 года, когда власть в Мьянме захватила военная хунта. Свои действия представители армии объяснили масштабными подлогами, которыми якобы сопровождались всеобщие парламентские выборы 2020 года.
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