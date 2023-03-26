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В МВФ заявили о росте рисков для финансовой стабильности на фоне пандемии и войны РФ против Украины

26 мартa, 2023 воскресенье
12:29
Экономика МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что риски для финансовой стабильности выросли, и призвала правительства стран к бдительности

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что директор-распорядитель МВФ подтвердила свое мнение, что 2023 год будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и усиления монетарной политики.

На Китайском форуме развития она заявила, что даже при условии лучшего прогноза на 2024 год глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%, а общие перспективы остаются слабыми.

  • Напомним, государства G7 согласились на отсрочку выплат по предоставленным Украине кредитам до 2027 года, когда завершается действующая программа МВФ.
Мир
война с Россией
пандемия
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