Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что директор-распорядитель МВФ подтвердила свое мнение, что 2023 год будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и усиления монетарной политики.

На Китайском форуме развития она заявила, что даже при условии лучшего прогноза на 2024 год глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%, а общие перспективы остаются слабыми.