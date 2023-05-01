В МВФ заявили, что возврат 30 тыс. грн военным может привести к росту дефицита бюджета
Законопроект о возврате военным доплат в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета
Об этом "Интерфакс-Украина" заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян.
Он напомнил, что возвращение выплат военным потребует 4 млрд долларов дополнительных средств.
"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - сказал Степанян.
Он добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тысяч гривен выплат военным.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тысяч гривен нуждаются более триллиона гривен в год.
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