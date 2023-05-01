Об этом "Интерфакс-Украина" заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян.

Он напомнил, что возвращение выплат военным потребует 4 млрд долларов дополнительных средств.

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", - сказал Степанян.

Он добавил, что ссуды для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением.