Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян во время заседания Общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

По словам Степаняна, резкого восстановления не будет.

"На этот год у нас последние предположения по экономической ситуации следующие: реальная экономика сократится на треть. И мы считаем, что следующие несколько месяцев будут очень сложными для украинской экономики, когда начнется зима и если разрушение энергетической инфраструктуры будет продолжаться, к сожалению", - сказал он.

В ВОЗ спрогнозировали , что из-за холода еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома.

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