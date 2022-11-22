В МВФ спрогнозировали для Украины тяжелую зиму и дальнейшую стабилизацию экономики в 2023 году
Международный валютный фонд ожидает, что после тяжелой зимы украинская экономика станет стабилизироваться в 2023 году
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян во время заседания Общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.
По словам Степаняна, резкого восстановления не будет.
"На этот год у нас последние предположения по экономической ситуации следующие: реальная экономика сократится на треть. И мы считаем, что следующие несколько месяцев будут очень сложными для украинской экономики, когда начнется зима и если разрушение энергетической инфраструктуры будет продолжаться, к сожалению", - сказал он.
- В ВОЗ спрогнозировали , что из-за холода еще 2-3 млн украинцев могут покинуть свои дома.
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