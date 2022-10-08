Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, распространенном по результатам утвержденного в пятницу решения Исполнительного совета МВФ.

"Через более семи месяцев после начала российского вторжения в Украину гуманитарные и экономические потери остаются огромными, что приводит к масштабным и безотлагательным потребностям в фискальном и внешнем финансировании", - пояснили в Фонде предпосылки для утверждения нового пакета.

При этом отмечается, что в условиях массового перемещения людей, а также разрушения жилья и ключевой инфраструктуры МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а потребности в финансировании останутся очень большими.

В МВФ отметили, что выплата в рамках RFI, эквивалентна 50% квоты Украины в МВФ. Она поможет "удовлетворить срочные потребности платежного баланса", а также будет играть роль "катализатора" для продолжения финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины.

Сообщается, что для снижения рисков, связанных с кредитованием Украины в нынешних условиях, двусторонние кредиторы и доноры обязались продолжать поддержку Украины на соответствующих условиях. Это должно обеспечить способность украинской стороны обслуживать уже существующие кредитные обязательства перед МВФ.

Напомним, в пятницу, 7 октября, Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов.

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