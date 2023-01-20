В МВФ назвали российскую агрессию в Украине "войной против мирового экономического процветания"
Война в Украине носит не региональный, а глобальный характер, ведь другие страны вынуждены перебрасывать дополнительные средства в военный сектор
Об этом на форуме в Давосе заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Интерфакс-Украина .
Глава МВФ принимала участие в сессии, посвященной перспективам мировой экономики, традиционно закрывающей деловую программу форума в Давосе. По словам Георгиевой, война "уничтожила дивиденды мира, которыми мы наслаждались три десятилетия". На этом фоне государства меняют свою инвестиционную политику, перебрасывая средства в военный сектор, констатировала глава МВФ.
Она также подчеркнула, что из-за российской агрессии обостряются такие глобальные проблемы, как бедность и голод. Войну в Украине Георгиева назвала "войной против мирового экономического процветания".
Следует отметить, что Георгиева в 2004-2008 гг. возглавляла представительство Всемирного банка в России.
- В начале года в Международном валютном фонде заявили , что 2023-й для глобальной экономики будет тяжелее, чем 2022-й, потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно.
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