В МВФ назвали основные направления структурных реформ в Украине

Об этом глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков-Холлар сказала в выступлении на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, передает Укринформ .

"Мы видим необходимость трех направлений структурных реформ в Украине. Это юридическая и финансовая система, развитие конкурентоспособных рынков товаров. Реформирование юридической системы обязательно повлияет на изменения по другим направлениям. Например, повышение добропорядочности судебной власти поможет создать равные права для иностранных и национальных инвесторов, позволит лучше рассматривать иски кредиторов и урегулировать споры, поможет снизить риски в предоставлении банковских кредитов ", - подчеркнула она.

Владков-Холлар отметила, что Украина с 2014 года воплотила много изменений, особенно учитывая сложные условия, но все еще отстает от европейских партнеров. Она назвала недоверие к судебной власти и распространенную коррупцию главными препятствиями к устойчивому развитию.

"Эти реформы непростые и требуют перспективного видения, но последствия эффективного и успешного реформирования будут огромными. Усиливая юридическую систему, дерегулируя монополизированные рынки, усилятся возможности для торговли. Расширяя возможности рынка земли, Украина может добавить 2-4% к показателям роста, приблизит страну к темпам роста других европейских государств и повысит уровень жизни украинцев", - добавила она.

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