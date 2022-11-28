В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"
Новая ракетная атака России по Украине возможна "завтра-послезавтра", поэтому людям не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги
Об этом в эфире телемарафона 28 ноября сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.
"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки такого массированного удара им нужно от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут приступить к массированной атаке", - сказал он.
По его словам, обстрел может произойти "завтра-послезавтра", поэтому людям, во-первых, не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во-вторых, следует сделать запасы воды и зарядить гаджеты.
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