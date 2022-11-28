Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"

В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"

28 ноября, 2022 понедельник
13:31
война с Россией

Новая ракетная атака России по Украине возможна "завтра-послезавтра", поэтому людям не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги

Об этом в эфире телемарафона 28 ноября сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки такого массированного удара им нужно от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут приступить к массированной атаке", - сказал он.

По его словам, обстрел может произойти "завтра-послезавтра", поэтому людям, во-первых, не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во-вторых, следует сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

  • В ОК "Юг" предупреждали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.
  • Ранее разведка перечислила иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Читайте также:
Ердоган і Путін
27 ноября, 2022 воскресенье
В Кремле отреагировали на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
26 ноября, 2022 суббота
Кремль поручил криминальному авторитету из окружения Януковича создать новый ЧВК
ракетний удар по рівненщині
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.37
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 ноября
14:13
В МИД Финляндии заверили, что будут поддерживать Украину, сколько потребуется
14:10
В Киев прибыли главы МИД ряда стран: обсудят, как еще поддержать Украину
14:09
Эксклюзив
В Новой Каховке увеличилось количество российских оккупационных войск, обстреливающих город для пропагандистских видео - мэр Коваленко
14:07
Обновлено
ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября
14:01
Сербия и Камерун сыграли в сверхрезультативную ничью на ЧМ-2022
14:01
OPINION
Он убил россиянина, чтобы донести до всего мира правду о Голодоморе
13:58
Посол Польши в НАТО уверяет, что у Альянса нет договоренностей о запрете на тяжелую технику для Украины
13:56
В Николаевской области сократят продолжительность комендантского часа и снимут ограничения на продажу алкоголя
13:51
Эксклюзив
Путин может покинуть оккупированные территории: россиянам уже плевать на Крым, - российский политолог Преображенский
13:49
Зарегистрировано почти 200 заявлений: в Скадовске оккупанты захватывают жилье местных и мародерят
13:26
С начала широкомасштабной войны в Киеве погибли более 150 мирных жителей, - Кличко
13:16
В России матерям погибших оккупантов власти подарили полотенца и торт
13:02
У оккупантов паника: ВСУ в Херсонской области обстреляли подразделения из Дагестана
13:01
С прошлой недели без электроэнергии остается 40 процентов Киевской области
13:01
Оккупанты за неделю 400 раз обстреляли Запорожскую область, - Старух
12:55
Украинские военные сбили под Бахмутом вражеский беспилотник, содержащий компоненты, производимые в стране НАТО
12:54
Эксклюзив
Во время войны ключевым минусом является контролируемое информационное пространство, которое идет через единый общественный марафон - нардеп Савчук
12:39
В Минздраве рассказали, как подать заявку на медицинскую эвакуацию
12:38
Задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле, - CNN Turk
12:32
"Каждая атака РФ на критическую инфраструктуру должна снимать табу": в Офисе президента призвали предоставить Украине Patriot, ATACMS и Leopard
12:25
Эксклюзив
Германия со временем будет готова передавать Украине больше оружия, - германский политолог Сумленный
12:22
санкции против РФ
Совет ЕС внес обход санкций против РФ в список уголовных преступлений
12:16
В Одессе задержан шпион, информировавший россиян о дислокации ВСУ
12:11
Оккупанты заявляют, что не собираются покидать ЗАЭС
12:04
Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" показало возможность дипломатического урегулирования "разногласий" в Украине
12:01
OPINION
Украинское общество действительно антихрупкое
11:57
За месяц волонтеры эвакуировали из деоккупированных территорий Луганской области около 70 человек
11:57
Эксклюзив
Белый дом
Большинство жителей США готовы к тому, что страна останется главной в мире, - американский политтехнолог Смарт
11:55
Сауль Альварес
ЧМ-2022: Самый богатый боксер мира обвинил Месси в том, что он после матча вытер пол футболкой сборной Мексики
11:37
В МИД подтвердили ДТП с украинскими военными в Латвии и назвали предварительную причину
11:27
Более 8 млн украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабного вторжения
11:26
Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ-2022 лозунгом "Слава Украине!"
11:25
кладбище
Семьи защитников рассказали о катастрофическом состоянии Берковецкого кладбища, где хоронят украинских воинов
11:05
За время полномасштабной войны правоохранители нашли почти 30 тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести
11:04
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Условия для ведения боевых действий ВСУ зимой гораздо лучше, чем в армии РФ, - Згурец
10:47
Британская разведка объяснила, почему Херсон остается уязвимым для российских обстрелов
10:46
В Херсонской области захватчики разыскивают родственников украинских правоохранителей, оставшихся на оккупированных территориях
10:43
киев елка
В Киеве установят главную новогоднюю елку, но "без концертов и фастфудов", - Кличко
10:40
Курс валют: стоимость доллара и евро 28 ноября
10:37
минкульт
Минкульт передал СНБО перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV