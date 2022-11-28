Об этом в эфире телемарафона 28 ноября сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки такого массированного удара им нужно от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут приступить к массированной атаке", - сказал он.

По его словам, обстрел может произойти "завтра-послезавтра", поэтому людям, во-первых, не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во-вторых, следует сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

В ОК "Юг" предупреждали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.

Ранее разведка перечислила иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет.

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