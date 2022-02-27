В МВД Украины подтвердили уничтожение кадыровского полковника Тушаева
Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что во время боя в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области украинскими бойцами действительно уничтожен известный командир армии Кадырова
Об этом чиновник проинформировал у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .
"По убитому кадыровскому генералу - это Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизированного полка из Чечни. Наиболее элитное подразделение фраера Кадырова. Информацию, которую колонну разгромили подтвердил пленник", - отметил Андрусов.
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"Так что кадыровцы в утиль. Сейчас еще их добьет "Альфа" (спецназ СБ Украины – ред.) и Нацгвардия в Гостомеле", - подчеркнул советник министра.
На странице Виктора Андрусива размещен фрагмент допроса пленника из полка Тушаева, который рассказал подробности.
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Также эту информацию привели и в Офисе президента.
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