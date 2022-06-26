В МВД Украины назвали три причины сегодняшних ракетных обстрелов
Советник главы МВД Виктор Андрусив озвучил причины российских ракетных ударов по территории Украины на протяжении 26 июня
Об этом он написал в телеграмме.
По словам Андрусива, первой причиной является эмбарго на покупку золота, введенное США, Канадой, Великобританией и Японией.
"США, Канада, Великобритания и Япония забанили импорт российского золота. Франция поддержала эти шаги, но пока решение не приняла. ЕС попросил подробнее изучить этот вопрос. Чтобы было понимание - это минус 15 млрд долларов в год российского бюджета", - сказал он. .
Вторая причина состоит в том, что премьер Британии Борис Джонсон предостерег от поиска "плохого мира" с Россией и пообещал надавить на Францию и Германию.
"Борис Джонсон пообещал сегодня надавить на Макрона и Шольца, чтобы отказать их от навязывания Украине "плохого мира". Думаю после утренних обстрелов у Макрона и Шольца стало меньше аргументов для своей позиции", - сообщил советник главы МВД.
Также СМИ сообщали , что РФ "за несколько часов" до своего первого за столетие иностранного дефолта.
"Сегодня последний день оплаты 100 млн долларов по внешнему долгу РФ. Поскольку Путин запретил это делать в долларах - завтра, скорее всего, начнется дефолт России. А вот это уже серьезно, а не разные "недосанкции", - добавил Андрусов.
- В ночь с 25 на 26 июня в Харькове прогремели мощные взрывы.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы. Пострадали не менее четырех человек. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.
- В Днепропетровской области 26 июня россияне обстреляли Зеленодольскую общину, ранили мужчину и женщину, повредили дома.
- Возглавляющий сейчас Черкасскую областную государственную администрацию генерал-майор Игорь Табурец сообщил о двух взрывах в районе Черкасс. В результате обстрела один погибший и пятеро травмированных.
- Также 26 июня ПВО на подлете в Одессу уничтожило две противокорабельные ракеты.
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