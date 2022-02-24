В МВД сообщили о боях на Херсонщине: Иваново, Скадовск и Копани. Погибли три пограничника
В Херсонской области в результате боя с российскими военными погибли трое украинских пограничников
Об этом сообщает официальный Facebook МВД Украины.
"Ситуация по российскому вторжению: Пограничные подразделения действуют в соответствии с разворачивающейся ситуациями на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов", - заявили в МВД.
Министерство сообщило о 3 погибших, также есть раненые.
"Пока известно о 3 погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это Государственная пограничная служба Украины ведет бой с оккупантом", - говорится в заявлении.
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