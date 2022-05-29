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Главная война с Россией В МВД рассказали подробности переговоров, которые Россия вела с Западом за спиной Украины

В МВД рассказали подробности переговоров, которые Россия вела с Западом за спиной Украины

29 мая, 2022 воскресенье
13:06
война с Россией Макрон Путин

Россия предлагала Западу отказаться от поставок Украине ракет в обмен на начало мирных переговоров

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в telegram .

По его словам, на прошлой и позапрошлой неделе российская дипломатия добилась успехов.

"Им удалось серьезно поколебать Запад в вопросе предоставления нам ракетного вооружения, а также внести раскол в вопросе санкций и подталкивания Украины к переговорам. Однако все эти шаги завершились полным провалом для кремля. Ракеты мы получим, а декларация саммита ЕС на следующей неделе будет достаточно жесткой", – отметил Андрусив.

По его информации, Россия предлагала Западу отказаться от поставок в Украину ракет.

"Россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, затем садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей. Учитывая некоторый маленький успех на прошлой неделе на фронте — эти заявления звучали очень привлекательно. Плюс заместитель Лаврова сказал, что Россия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна", – рассказал Андрусив.

Он подчеркнул, что предложения РФ были отвергнуты, поскольку Владимиру Путину больше никто не верит.

"Вся российская дипломатия пошла вслед за кораблем по простой причине: Путина считают недоговороспособным. Фактически, напав на Украину без всякой причины - даже какой-нибудь Гляйвиц не придумали, - Путин показал, что может перечеркнуть любые договоренности и договоры. Поэтому какие бы привлекательные предложения ни приносила его дипломатия, нет ответа на вопрос: где гарантии, что кремль что-нибудь выполнит. На Западе хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл.Поэтому ключевая задача — нанести ему военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы", – констатировал Андрусив.

  • 29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
  • 20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.
  • 15 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с РФ о прекращении огня и заявил, что Киев не позволит дипломатии продолжить страдания украинцев.

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ОРДЛО
ракеты
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