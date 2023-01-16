В МВД рассказали, что делать во время обрушения здания в результате взрыва

Об этом сообщила пресс-служба МВД в телеграмме.

Министерство советует в случае опасности обрушения как можно скорее покинуть здание, но не пользоваться лифтом. Если это возможно, предупредите других о возможном обрушении. Вместе с тем необходимо сохранять спокойствие и не создавать давку при спуске по лестнице. От дома нужно отойти как можно дальше.

На случай, если здание покинуть невозможно, необходимо держаться подальше от окон и балкона. По возможности нужно перекрыть воду, газ и обесточить помещение. Наконец следует разместиться в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.

Если вы оказались под завалами – зовите на помощь и старайтесь высвободить руки и ноги. Если есть возможность, звоните по телефону 101 и старайтесь разбирать вокруг себя завал. Нельзя трогать то, на чем все держится. МВД также призывает при ожидании помощи стучать по трубам или батареям, если есть такая возможность.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Кроме того, кафиры нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре. Ракетный удар испытывал также Киев: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также ударила по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома. Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

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