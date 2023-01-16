В МВД рассказали, что делать во время обрушения здания в результате взрыва
Министерство внутренних дел Украины рассказало, как нужно действовать в случае обрушения здания после обстрела или взрыва
Об этом сообщила пресс-служба МВД в телеграмме.
Министерство советует в случае опасности обрушения как можно скорее покинуть здание, но не пользоваться лифтом. Если это возможно, предупредите других о возможном обрушении. Вместе с тем необходимо сохранять спокойствие и не создавать давку при спуске по лестнице. От дома нужно отойти как можно дальше.
На случай, если здание покинуть невозможно, необходимо держаться подальше от окон и балкона. По возможности нужно перекрыть воду, газ и обесточить помещение. Наконец следует разместиться в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.
Если вы оказались под завалами – зовите на помощь и старайтесь высвободить руки и ноги. Если есть возможность, звоните по телефону 101 и старайтесь разбирать вокруг себя завал. Нельзя трогать то, на чем все держится. МВД также призывает при ожидании помощи стучать по трубам или батареям, если есть такая возможность.
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