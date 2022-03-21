В МВД предупредили водителей о наказаниях за использование видеорегистраторов
У водителей, которые продолжают использовать запрещенные в условиях военного положения видеорегистраторы, могут забрать авто на штрафплощадку
Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, у нарушителей будут изымать видеорегистраторы, а транспортные средства могут отправлять на штрафплощадку.
"Регистратор будет изъят из-за того, что это военное время. Я думаю, что человека задержат, с ним будут проводить довольно жесткую беседу. Я думаю, что в этих случаях машину даже можно забирать на штрафплощадку", - рассказал Денисенко.
Он добавил, что сейчас информация, попадающая на видеорегистраторы, может помогать врагу.
"Регистраторы – это та вещь, которая может дать возможность врагу убивать наших людей", – сказал Денисенко.
- 20 марта сообщалось, что в Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы во избежание разглашения информации.
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