В МВД предупредили об вероятной активизации российских ДРГ в Украине "в ближайшее время"

Об этом он сказал в эфире телемарафона.



"В соответствии с информацией, которую мы имеем от наших разведывательных органов, в ближайшее время ожидается активизация диверсионно-разведывательной деятельности РФ на территории Украины", – отметил Енин.

По его словам, на сегодняшний день задержаны 640 диверсантов.