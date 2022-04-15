В МВД предупредили об вероятной активизации российских ДРГ в Украине "в ближайшее время"
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в ближайшее время ожидается активизация диверсионно-разведывательной деятельности россиян в Украине
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"В соответствии с информацией, которую мы имеем от наших разведывательных органов, в ближайшее время ожидается активизация диверсионно-разведывательной деятельности РФ на территории Украины", – отметил Енин.
По его словам, на сегодняшний день задержаны 640 диверсантов.
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