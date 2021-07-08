В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей водительских удостоверений

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.



Согласно сообщению, сервисный центр может приостановить регистрацию и перерегистрацию автомобилей, а также выдачу водительских удостоверений за задержки в поставке бланочной продукции от госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".

Напомним, в июне Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) также предупреждал о задержках в выдаче водительских удостоверений из-за перебоев в поставках бланочной продукции.