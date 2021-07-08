В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей водительских удостоверений
Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) предупредил о задержках в выдаче водительских удостоверений из-за перебоев в поставках бланочной продукции
Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Согласно сообщению, сервисный центр может приостановить регистрацию и перерегистрацию автомобилей, а также выдачу водительских удостоверений за задержки в поставке бланочной продукции от госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".
- Напомним, в июне Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) также предупреждал о задержках в выдаче водительских удостоверений из-за перебоев в поставках бланочной продукции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное