В МВД пообещали навести порядок с блокпостами и оптимизировать проверки
Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах
Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Дениса Монастырского, передает Еспресо.TV .
"Много претензий от волонтеров и активистов, должностных лиц исполнительной власти и местного самоуправления на то, что на дорогах много блокпостов и это препятствует движению транспорта. Как для эвакуации мирных жителей в центр и на запад страны, так и для доставки гуманитарных грузов в столицу, на восток и на юг – в места, где продолжаются активные боевые действия", - отметил министр.
По его заверению, в настоящее время Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.
"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города. При этом на выезд проверка будет только выборочной", - отметил министр.
Поэтому в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов, а все, которые в этот список не войдут, будут убраны.
"Таким образом, будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, горючее, а главное – силы и нервы людей. Как гражданских, так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по номеру телефона 102", - пообещал Монастырский.
- Напомним, еще недавно из-за остановок на блокпостах машины с гуманитарной помощью двигались из Львова в Киев более суток.
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