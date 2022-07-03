В МВД пообещали, что украинцы со следующего года смогут свободно покупать пистолеты
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что с 2023 года украинцы смогут владеть короткоствольным оружием
Об этом Андрусов написал в telegram .
"Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия. Возможно будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - рассказал Андрусив.
Он подчеркнул, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова.
Андрусив отметил, что украинцы дали однозначный ответ о разрешении на свободное владение оружием.
"70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - проинформировал Андрусив.
- 22 июня министр внутренних дел Денис Монастырский назвал необходимой легализацию в Украине короткоствольного оружия после войны с Россией.
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