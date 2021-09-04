В МВД Польши заявили, что наказали полицейских, причастных к смерти украинца
В Министерстве внутренних дел Польши заверили, что наказали часть полицейских, причастных к смерти украинца Дмитрия Никифоренко
Об этом сообщает Польское радио .
По словам вице-министра МВД Польши Мацея Вонсика, часть полицейских, виновных в смерти украинца во Вроцлаве, уже наказана.
"Уже есть реакция. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказаны", - сказал Вонсик.
Дмитрия Никифоренко 30 июля во Вроцлаве задержала местная полиция. Полицейские перевезли его в вытрезвитель, где мужчина скончался. По данным издания Gazeta Wyborcza, которое получило доступ к записям камер видеонаблюдения, полицейские применили в отношении мужчины неадекватную к ситуации физическую силу, душили его, били, что стало причиной смерти.
Окружная прокуратура в городе Свидница открыла дело по статье о непредумышленном доведении до смерти, но пока без предъявления конкретных обвинений полицейским. В связи с ситуацией комендант полиции во Вроцлаве принял решение об отстранении от выполнения служебных обязанностей четверых полицейских, участвовавших в перевозке мужчины в вытрезвитель. Зато в отношении двух других полицейских открыта процедура отстранения от службы.
- Напомним, 4 сентября Украина направила Польше ноту в связи со смертью 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины
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