В МВД Польши заявили, что наказали полицейских, причастных к смерти украинца

Об этом сообщает Польское радио .

По словам вице-министра МВД Польши Мацея Вонсика, часть полицейских, виновных в смерти украинца во Вроцлаве, уже наказана.

"Уже есть реакция. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказаны", - сказал Вонсик.

Дмитрия Никифоренко 30 июля во Вроцлаве задержала местная полиция. Полицейские перевезли его в вытрезвитель, где мужчина скончался. По данным издания Gazeta Wyborcza, которое получило доступ к записям камер видеонаблюдения, полицейские применили в отношении мужчины неадекватную к ситуации физическую силу, душили его, били, что стало причиной смерти.

Окружная прокуратура в городе Свидница открыла дело по статье о непредумышленном доведении до смерти, но пока без предъявления конкретных обвинений полицейским. В связи с ситуацией комендант полиции во Вроцлаве принял решение об отстранении от выполнения служебных обязанностей четверых полицейских, участвовавших в перевозке мужчины в вытрезвитель. Зато в отношении двух других полицейских открыта процедура отстранения от службы.