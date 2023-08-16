В МВД Польши предполагают, что Беларусь намерена вмешаться в парламентские выборы
Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик предположил, что Беларусь хочет вмешаться в парламентские выборы в стране, запланированные на 15 октября
Об этом он сказал в эфире " Польского радио ".
"Мы постоянно ожидаем провокаций на польско-белорусской границе", – заявил чиновник.
Он отметил, что Латвия также видит угрозу безопасности на своей границе и усугубляет его охрану.
По словам Вонсика, Беларусь может предпринять попытку дестабилизировать ситуацию в Польше.
"Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и совершая различные провокации", - сказал замглавы МВД.
Что известно о ситуации на белорусско-польской границе
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.
7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России. В учениях принимают участие передислоцированные из России подразделения ЧВК Вагнера.
8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.
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