В МВД объяснили, почему в Украине не будут отменять комендантский час

Об этом Монастырский сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Министр отметил работу правоохранительной системы в 8-9 мая, в том числе усиленный комендантский час.

"Могли быть провокации и диверсионные групп, поэтому все правоохранители работали в чрезвычайно усиленном режиме. Мы видели и рекомендовали введение комендантского часа на большинстве территории страны. Некоторые регионы самостоятельно устанавливали увеличенное комендантское время, в частности те области, которые находятся вблизи территорий с активными боевыми действиями", - сказал Денис Монастырский.

Когда отменят комендантский час?

"Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасностей. Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине", – пояснил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В Ивано-Франковске и области комендантский час отныне продлится с 23:00 до пяти часов утра.

Также продолжительность комендантского часа сократили в Ровенской области. Теперь она продлится с 23:00 до 5:00.

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