В МВД объяснили, почему в Украине не будут отменять комендантский час
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что рано говорить об отмене комендантского часа в тех областях, где не ведутся боевые действия, ведь опасность есть повсюду
Об этом Монастырский сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
Министр отметил работу правоохранительной системы в 8-9 мая, в том числе усиленный комендантский час.
"Могли быть провокации и диверсионные групп, поэтому все правоохранители работали в чрезвычайно усиленном режиме. Мы видели и рекомендовали введение комендантского часа на большинстве территории страны. Некоторые регионы самостоятельно устанавливали увеличенное комендантское время, в частности те области, которые находятся вблизи территорий с активными боевыми действиями", - сказал Денис Монастырский.
Когда отменят комендантский час?
"Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасностей. Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине", – пояснил министр внутренних дел Денис Монастырский.
- В Ивано-Франковске и области комендантский час отныне продлится с 23:00 до пяти часов утра.
- Также продолжительность комендантского часа сократили в Ровенской области. Теперь она продлится с 23:00 до 5:00.
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