В МВД объяснили, почему по дронам не стоит стрелять из собственного оружия

Об этом Монастырский заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, стрельба среди многоэтажек в городе может нанести больший вред, чем сами беспилотники.

"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны", - сказал Монастырский.

Он подтвердил, что 17 октября в Киеве полицейские открыли огонь по дронам и сбили один из них из стрелкового оружия.

17 октября в Киеве в результате атаки дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом, погибли три человека.

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