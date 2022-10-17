В МВД объяснили, почему по дронам не стоит стрелять из собственного оружия
Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал владельцев огнестрельного оружия не применять его самостоятельно против российских дронов
Об этом Монастырский заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, стрельба среди многоэтажек в городе может нанести больший вред, чем сами беспилотники.
"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны", - сказал Монастырский.
Он подтвердил, что 17 октября в Киеве полицейские открыли огонь по дронам и сбили один из них из стрелкового оружия.
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17 октября в Киеве в результате атаки дронами-камикадзе россияне попали в жилой дом, погибли три человека.
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