В МВД объяснили, что нужно делать если в "Дии" не отображается водительского удостоверения
Министерство внутренних дел составило инструкцию с советами, что делать, если в приложении "Дия" не отображается водительское удостоверение
Об этом сообщает Telegram канал МВД Украины.
В ведомстве сообщили, что гражданам, у которых не отображается водительского удостоверения в "Операции", нужно пройти верификацию.
Чтобы это сделать, надо:
- для начала нужно авторизоваться в "Электронном кабинете водителя" (https://e-driver.hsc.gov.ua)
- выбрать вкладку «Верификация данных";
- выбрать "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя";
- добавить фото документа с обеих сторон;
- оставить комментарий, в котором указать, что не так с документом
- создать и подтвердить заявление.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.08
-
EUR
Покупка 31.75Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное