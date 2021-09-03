В МВД объяснили, что нужно делать если в "Дии" не отображается водительского удостоверения

Об этом сообщает Telegram канал МВД Украины.



В ведомстве сообщили, что гражданам, у которых не отображается водительского удостоверения в "Операции", нужно пройти верификацию.



Чтобы это сделать, надо:

для начала нужно авторизоваться в "Электронном кабинете водителя" (https://e-driver.hsc.gov.ua)

выбрать вкладку «Верификация данных";

выбрать "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя";

добавить фото документа с обеих сторон;

оставить комментарий, в котором указать, что не так с документом

создать и подтвердить заявление.