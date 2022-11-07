В МВД объяснили, что делать украинцам, если света и тепла нет сутки и больше
Украинцам объяснили, что делать, если во время отопительного сезона в течение суток нет света и тепла
Рекомендации МВД опубликованы на Правительственном портале.
Ведомство рекомендует отключить электробытовые приборы, чтобы от скачков напряжения не возникло короткое замыкание и не возник пожар. Для освещения помещения можно использовать фонари, свечи и т.д. При этом в МВД советуют не использовать древесный уголь или домашний генератор в помещении, ведь это опасно – выделяется угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать.
В ведомстве отметили, что если не открывать холодильник или морозильник без необходимости, продукты можно сохранить замороженными в течение 2-3 дней.
Что делать, если во время отопительного сезона нет света и тепла больше, чем 2 дня?
- Чтобы сохранить тепло, герметично закройте окна, двери и дополнительно утеплите входную дверь. Разместите всех членов семьи в одной комнате и закройте временно остальные.
- Используйте теплую одежду, термобелье и узнайте, где ближайшие пункты обогрева, а также станции зарядки мобильных телефонов.
- Закупите продукты длительного хранения, например овощные, мясные или рыбные консервы. Для приготовления пищи по возможности приобретите газовую горелку или портативную настольную плиту и т.д.
- Создайте запасы воды и обеспечьте ее хранение, а также узнайте о местах, где ее можно взять.
При этом питьевую воду МВД советует хранить в закрытых емкостях.
- Премьер Денис Шмыгаль ранее заверил , что Украине хватит газа, чтобы пройти отопительный сезон.
- Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что Киев готов развернуть около 1000 пунктов обогрева при полном отсутствии электричества, воды и тепла.
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