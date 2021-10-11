В МВД не исключают, что дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что на сейчас дело действительно за судом.
"В зависимости от результата, будут применены механизмы. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывания, или об оправдательном приговоре и начале исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.
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Он также сообщил, что УПК предусматривает возможность принятия решения как судом первой инстанции, так и второй или Верховным судом.
"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - подытожил Енин.
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