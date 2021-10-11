В МВД не исключают, что дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.



Он отметил, что на сейчас дело действительно за судом.

"В зависимости от результата, будут применены механизмы. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывания, или об оправдательном приговоре и начале исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.



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Он также сообщил, что УПК предусматривает возможность принятия решения как судом первой инстанции, так и второй или Верховным судом.

"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - подытожил Енин.