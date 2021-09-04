В МВД назвали вероятную причину пожара в Костеле Святого Николая в Киеве
Вероятной причиной возгорания в Костеле Святого Николая в Киеве стало замыкание в электрическом органе
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в facebook.
По его словам, пожар начался во время репетиции на органе, из которого пошел дым, а потом его охватило пламя.
"К сожалению, сотрудники учреждения культуры не вызвали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. В результате были потеряны драгоценные минуты. Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте происшествия уже через 6 минут после вызова", - написал Монастырский.
Он добавил, что если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли один из самых красивых архитектурных памятников Киева - как Париж потерял собор Нотр-Дам де Пари.
"Конечно, впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган. Однако главное, что благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей никто не погиб, а конструкция здания согласно предварительным заключениям специалистов не претерпела повреждений", - отметил Монастырский .
Он подчеркнул, что полиция рассматривает все возможные версии возгорания.
"После изучения записей с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло. Но основная версия на сейчас - возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет", - написал министр.
- Напомним, в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.
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