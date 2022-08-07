Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения больше всего от российских обстрелов пострадали Луганская и Донецкая области.

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тыс. раз, Луганская - 4 тыс. раз, Николаевская - 700 раз. Остается одна единственная область, в которую слава Богу пока не прилетало, это Черновицкая область", – рассказал он.

17 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила против Украины более 3 тыс. ракет .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb