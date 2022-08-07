В МВД назвали единственную область, избежавшую российских ракетных ударов
Черновицкая область осталась единственной в Украине, избежавшей ракетных ударов РФ
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.
По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения больше всего от российских обстрелов пострадали Луганская и Донецкая области.
"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тыс. раз, Луганская - 4 тыс. раз, Николаевская - 700 раз. Остается одна единственная область, в которую слава Богу пока не прилетало, это Черновицкая область", – рассказал он.
- 17 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила против Украины более 3 тыс. ракет .
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