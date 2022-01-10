В МВД Казахстана заявили о задержании около 8 тыс. человек

Об этом сообщает Хабар 24.

Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделениями в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

Отмечается, что по всей стране задержано 7939 человек.

Также были изъяты пять угнанных авто, украденные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре - холодного оружия.

