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В МВД Казахстана заявили о задержании около 8 тыс. человек

10 января, 2022 понедельник
08:53
Мир протесты в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек

Об этом сообщает Хабар 24.

Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделениями в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

Отмечается, что по всей стране задержано 7939 человек.

Также были изъяты пять угнанных авто, украденные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре - холодного оружия.
 

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержаны более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
  • Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
  • 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
  • Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
  • Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
  • В СМИ появились видео, где можно видеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
  • Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
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задержанные
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