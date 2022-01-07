В МВД Казахстана сообщили о ликвидации 26 "преступников"
В Казахстане ликвидировали 26 преступников, 3 тыс. граждан задержали
Об этом сообщает телеканал Хабар 24, ссылаясь на МВД Казахстана.
"По стране ликвидировано 26 преступников", - отметили в министерстве.
Еще 18 человек получили ранения.
Кроме того, в Казахстане было задержано более 3 тыс. человек.
"На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала Мир, есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице", - заявила ведущая.
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