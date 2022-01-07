В МВД Казахстана сообщили о ликвидации 26 "преступников"

Об этом сообщает телеканал Хабар 24, ссылаясь на МВД Казахстана.



"По стране ликвидировано 26 преступников", - отметили в министерстве.



Еще 18 человек получили ранения.



Кроме того, в Казахстане было задержано более 3 тыс. человек.

Также телеканал сообщил, что в Алматы ночью на 7 января продолжалась стрельба. Выстрелы были слышны и утром."На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала Мир, есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице", - заявила ведущая.

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