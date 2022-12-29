В МВД дали советы, что делать во время атаки дронами-камикадзе
В МВД Украины отметили необходимость прятаться в подвале во время атаки дронов и объяснили, почему не стоит спасаться в машине или подъезде
Об этом МВД Украины сообщает в телеграмме .
В сообщении говорится, что вес боевой части дрона-камикадзе составляет до 40 кг. Удар образует мощную взрывную волну и множество мелких обломков. Именно поэтому в случае опасности следует пользоваться подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами и ни в коем случае не прятаться в подъездах или в автомобиле.
Если атака застала на улице, МВД советует лечь на землю и закрыть голову руками или сумкой, желательно в глубине или за бордюром.
Также Министерство внутренних дел отмечает, что о перемещении дронов или месте их падения следует сообщать по номеру 102 и ни в коем случае не пытаться сбить беспилотник самостоятельно.
"Если вы сделали фото или видео дронов, ни в коем случае не выкладывайте их в соцсети. Предоставьте эти материалы полиции. Они пополнят доказательную базу преступлений, которые совершают россияне на территории Украины", - отмечает МВД.
- Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.
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