Об этом глава МВД Игорь Клименко рассказал РБК-Украина.

По словам чиновника, пока нет никаких карательных мер для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.

Чиновник считает, что это будет совместная инициатива Кабинета Министров и депутатов Верховной Рады.

"Я думаю, это будет закон", – заявил Клименко.

В настоящее время изучается международный опыт.

"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - добавил министр.