В МВД анонсировали наказание для мужчин, нелегально уехавших из Украины во время войны
В правительстве и Верховной Раде будут готовить проект закона, согласно которому уклонисты будут наказаны за нелегальное пересечение границы
Об этом глава МВД Игорь Клименко рассказал РБК-Украина.
По словам чиновника, пока нет никаких карательных мер для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.
"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.
Чиновник считает, что это будет совместная инициатива Кабинета Министров и депутатов Верховной Рады.
"Я думаю, это будет закон", – заявил Клименко.
В настоящее время изучается международный опыт.
"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - добавил министр.
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