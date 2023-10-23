В музее "Золотые ворота" впервые представили выставку "София Киевская – тысячелетний символ государственности Украины"

Об этом сообщает пресс-служба Национального заповедника "София Киевская" .

Выставка раскрывает значение Софийского собора как свидетеля тысячелетней истории Украинского государства в Европе. Посредством архитектуры, мозаик, фресок и граффити доказывается, что София Киевская принадлежит к эпохе богатырства Руси-Украины. Собор был построен в 1011-1018 г. при княжении Владимира и Ярослава, обновленный и национализированный во времена Гетманщины, воплотил в себе европейский путь Украины. В нем со времен Владимира сохранились христианство, государственность и трезубец как основа национальной идентичности Украины.

На 26 стендах в проходе можно увидеть иллюстрации и текст о Софии Киевской с разных сторон. Идею выставки предложила генеральный директор заповедника, академик архитектуры Неля Куковальская. Концепцию, текст и картинки выставки создала заведующая "Институтом "Святая София", доктор исторических наук, профессор Надежда Никитенко.

Также дизайн, макет, иллюстрации и редактирование выполняли Михаил Панченко, Олег Переверзов, Мирослава Тарахан.