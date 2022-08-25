В Музее войны актеры театра "Золотые ворота" будут читать документированные свидетельства российских преступлений
30 августа в Музее войны состоится перформативное чтение военных свидетельств "Война и память"
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
30 августа 2022 года в 17:00 в Экспозиционном пространстве выставки "Украина – распятие" Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (Выставочный центр, ул. Лаврская, 27) состоится перформативное чтение текстов военных свидетельств. Чтение подготовил Киевский академический театр "Золотые ворота". Документальные тексты собрал Центр документирования русских преступлений в Украине им. Рафалла Лемкина.
Организаторы мероприятия - Киевский академический театр "Золотые ворота", Польский Институт в Киеве, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Центр документирования российских преступлений в Украине им. Рафала Лемкина.
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