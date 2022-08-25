English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура В Музее войны актеры театра "Золотые ворота" будут читать документированные свидетельства российских преступлений

В Музее войны актеры театра "Золотые ворота" будут читать документированные свидетельства российских преступлений

25 августа, 2022 четверг
17:17
Культура

30 августа в Музее войны состоится перформативное чтение военных свидетельств "Война и память"

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

30 августа 2022 года в 17:00 в Экспозиционном пространстве выставки "Украина – распятие" Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (Выставочный центр, ул. Лаврская, 27) состоится перформативное чтение текстов военных свидетельств. Чтение подготовил Киевский академический театр "Золотые ворота". Документальные тексты собрал Центр документирования русских преступлений в Украине им. Рафалла Лемкина.

Организаторы мероприятия - Киевский академический театр "Золотые ворота", Польский Институт в Киеве, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и Центр документирования российских преступлений в Украине им. Рафала Лемкина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Читайте также:
Олексій Резніков
24 августа, 2022 среда
Washington Post обнародовал содержание ультиматума, которое Шойгу передал Резникову вскоре после вторжения
Путін Шольц
22 августа, 2022 понедельник
"У Шольца лопнуло терпение, и он начал говорить откровенно: Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа", – Климкин
Сергей Шойгу
24 августа, 2022 среда
Шойгу объяснил, почему "спецоперация" в Украине затянулась на полгода
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.53
    Покупка 39.53
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
25 августа
18:12
Интервью
Директор Украинского института Владимир Шейко: Мы стараемся быть неудобными в наших проектах для Запада, иначе мы проигрываем
18:09
Российскому оппозиционеру Ройзману запретили посетить общественные места, пользоваться интернетом и освободили в зале суда
17:55
Россия в войне против Украины потеряла более 80 тысяч военных, - министр обороны Великобритании Уоллес
17:38
Эксклюзив
Россияне создали сеть понтонно-мостовых переправ на Херсонщине для обеспечения группировки на западном берегу Днепра, - полковник ВСУ Селезнев
17:36
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:31
В пограничной с Украиной Курской области РФ снова взорвали железнодорожный путь
17:31
Олаф Шольц посетил украинских военных во время танковых учений в Германии и пообещал дальнейшую военную поддержку
17:18
Эксклюзив
Укрепление рубля имеет негативное влияние для РФ, - экономист Вышлинский
17:16
Кипр отдаст старые системы ПВО российского производства украинской армии, - Forbes
17:11
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды, - Княжицкий
17:01
На Киевском железнодорожном вокзале задержан пассажир с боевой гранатой
16:50
Командовал кадыровцами на Луганщине: секретарю совета безопасности Чечни заочно сообщили о подозрении
16:45
МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg
16:38
Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети, - Энергоатом
16:34
Эксклюзив
Допуск инспекторов МАГАТЭ не решит проблему вокруг ЗАЭС, - дипломат Ельченко
16:33
Россияне обстреляли ромаду на Сумщине: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки
16:27
Никакой подготовки к референдумам на оккупированных землях Украины не ведется. О них говорили, чтобы побуждать Киев к переговорам, - росСМИ
16:23
Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg
16:12
В Мариуполе из-за бездействия оккупантов разгорелся масштабный пожар: горят дома и школа, - советник мэра
16:03
Эксклюзив
Меня возмущает, что российских пленных привезли в Киево-Печерскую лавру, а наших жгут в Оленовке, - депутат Харьковского облсовета Скорик
15:43
"Гадяцкое сафари": стартовало голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени
15:42
Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты
15:32
путин
Плюс почти 140 тыс.: Путин увеличил численность армии РФ до более чем 2 млн человек с 2023 года
15:26
Эксклюзив
ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
15:24
В Запорожской области российские оккупанты обстреляли жилые дома, погиб 17-летний парень
15:21
Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум" и озлоблены против захватчиков и коллаборантов, – разведка
15:14
Пять депутатов от ОПЗЖ из Мариуполя подозревают в сотрудничестве с оккупантами
15:05
При содействии Google: для украинских предпринимателей и госслужащих запускают бесплатное обучение по цифровым возможностям
14:59
В Киеве находится с визитом глава МИД Италии, уже посетил Ирпень
14:59
Обновлено
Рашистский обстрел поселка Чаплино на Днепропетровщине: трое из четырех раненых детей находятся в тяжелом состоянии
14:47
суд
Шпионил в правительстве Украины: агента РФ приговорили к 12 годам лишения свободы
14:44
Эксклюзив
ЕС как геополитический игрок оказался мощнее НАТО, - военный эксперт Самусь
14:41
Эксклюзив
В новом пакете военной помощи от США есть интересные образцы вооружения, направленные на усиление ударных возможностей и ПВО, - Згурец
14:35
Эксклюзив
Польская САУ Krab может стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артбригад, – главный редактор Defense Express Катков
14:21
В День Независимости самолеты оккупантов совершили около 200 вылетов, столько же было тревог, - Воздушные силы
14:14
Во временно оккупированном Мелитополе паспорта РФ получили не более тысячи жителей, - мэр
14:10
Эксклюзив
Важно разблокировать металлургический экспорт из Украины, – экономический журналист Крамаренко
13:58
Обновлено
Энергодар из-за российских обстрелов оказался на грани гуманитарной катастрофы, в городе нет света и воды, - мэр
13:46
Эксклюзив
Раненых из Чаплиного привозили целыми семьями с множественными обломочными ранениями и травматическими ампутациями, - волонтер Корчинская
13:39
В Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму, - мэр Мелитополя
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV