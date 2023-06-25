В музее "Пирогово" открылась выставка по мотивам фильма "Памфир"
В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины открыли уникальную экспозицию "Домой к Памфиру". На выставке представят костюмы, реквизит, обрядовые маски, эскизы и раскадрование сцен фильма "Памфир"
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Выставка "Домой к Памфиру" представляет костюмы, реквизит, обрядовые маски, эскизы и раскадрование сцен фильма "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Также там представлены фото- и видеоматериалы о создании кинокартины, живой народной традиции Маланки и особой художественной реальности фильма.
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Организаторами экспозиции выступили кинокомпания Bosonfilm, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в сотрудничестве с Национальным центром "Украинский Дом". Также по случаю открытия экспозиции 24 июня состоялся специальный показ киноленты под открытым небом.
Посетить выставку можно с 24 июня в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, г. Киев, ул. Академика Тронько, 1.
Что известно о фильме "Памфир"
В центре сюжета - история работника Леонида по кличке Памфир, который из-за спонтанного поступка сына вынужден ради семьи вернуться в криминальное прошлое.
Важно, что это возвращение происходит на фоне жизни обычного пограничного украинского села на западе Украины, где люди часто из-за отсутствия возможности других заработков живут с контрабанды, а эту контрабанду жестко контролирует официальное местное начальство. То, как показана жизнь контрабандистов и те риски, которые они испытывают, убеждают, что режиссер (в то же время и автор сценария) в совершенстве изучил тему прежде чем браться за такой непростой материал.
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Важная характеристика фильма – очень естественная игра актеров. Никакого намека на ложность или фальшивость. Актеры не играют – они проживают жизнь своих персонажей. Главный герой драмы Александр Яцентюк (Памфир) и его киношная семья – Соломия Кириллова (Елена) и Станислав Потяк (Назар) очень гармонично используют диалект.
Премьера фильма состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Всего картина была отобрана для участия в программах более 40 кинофестивалей в 25 странах мира. А выставку "Памфировая Маланка. Танец смерти и жизни" показывали в Украинском доме.
23 марта фильм "Памфир" вышел в широкий прокат в Украине. Допремьерный показ фильма состоялся 19 марта во Львове.
22 июня лента режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" появилась на американской платформе Netflix.
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