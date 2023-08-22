В Музее книги и книгопечатания объявили праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины. Программа
В канун празднования Дня Независимости, 23 августа, Музей книги и книгопечатания приглашает узнать больше о том, что объединяет украинцев – достоинство и свободу, которые были мотивами для борьбы
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .
В День государственного Флага Украины в музее состоятся:
- 15:00-16:00 тематические мастер-классы по изготовлению герба способом вырезания и оттиска, аппликация-складочка "Подсолнечник", изготовление оберегов для украинских защитников и плетение "кикимор";
- 16:00-17:00 лекция "Путь к Свободе" об истории становления независимости и интерактиве "Лингвоцид" о попытках России уничтожить наш язык и русифицировать население;
- 17:00-18:00 концерт патриотических песен с участием Татьяны Лободы и Виталия Кобзаря.
Сообщается, что интереснее всего будет взрослым и детям от шести лет.
Вход свободный после предварительной регистрации .
Место проведения: Музей книги и книгопечатания Украины, ул. Лаврская, 9, корпус 9 на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
В случае тревоги ближайшее укрытие обустроено в цокольном помещении Трапезной церкви.
Организаторами выступили Музей книги и книгопечатания Украины, а также Национальный музей Революции Достоинства.
- В Германии будет раздаваться симфония в честь Дня Независимости Украины в исполнении Kyiv Symphony Orchestra.
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