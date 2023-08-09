В музее истории Киева презентовали выставку к 32-й годовщине Независимости Украины
В музее истории Киева в среду, 9 августа, презентовали масштабную выставку "Моя история. 32 года Независимости", которая продлится до 9 ноября
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что на выставке будут представлены 32 артобъекта известных украинских художников современности, коллекции монет и марок за каждый год независимости Украины.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Часть произведений искусства, которые можно увидеть на выставке, подобрали из частных коллекций и музейных собраний. Некоторые из них никогда еще не экспонировались.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
"В этом проекте нет случайных работ, ведь все они так или иначе перекликаются с теми историческими событиями, которые происходили в стране, и свидетельствуют о развитии и становлении нашего государства на пути независимости", - говорится в сообщении.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка открыта для посетителей с 9 августа по 5 ноября во время работы музея. Он работает с 12:00 до 19:00 во все дни, кроме понедельника и вторника.
Фото: kyivcity.gov.ua
- 20 июля в киевском метро на станции "Золотые ворота" открылась выставка "Февраль: Грани Несокрушимости" с информационными стендами и фотографиями первых дней полномасштабного вторжения.
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