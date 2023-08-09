Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на выставке будут представлены 32 артобъекта известных украинских художников современности, коллекции монет и марок за каждый год независимости Украины.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Часть произведений искусства, которые можно увидеть на выставке, подобрали из частных коллекций и музейных собраний. Некоторые из них никогда еще не экспонировались.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

"В этом проекте нет случайных работ, ведь все они так или иначе перекликаются с теми историческими событиями, которые происходили в стране, и свидетельствуют о развитии и становлении нашего государства на пути независимости", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Выставка открыта для посетителей с 9 августа по 5 ноября во время работы музея. Он работает с 12:00 до 19:00 во все дни, кроме понедельника и вторника.

Фото: kyivcity.gov.ua