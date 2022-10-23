В музее Барберини в Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину "Стог сена" Клода Моне

Соответствующее видео было обнародовано в twitter организации Letzte Generation.

Важно отметить, что подобные акции под лозунгом "Что дороже – искусство или жизнь?" движение проводит регулярно, привлекая внимание к проблемам климата.

Активистка обратилась к посетителям галереи со словами:

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают! Мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, - томатный суп или картофельное пюре на картинах. Вы знаете, чего я боюсь? Я боюсь слов ученых о том, что мы не сможем кормить свои семьи в 2050 году. Возможно, этот картофель на картине заставит вас послушать? Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за еду".