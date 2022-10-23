В музее Барберини в Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину "Стог сена" Клода Моне
В музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене возле произведения искусства
Соответствующее видео было обнародовано в twitter организации Letzte Generation.
Важно отметить, что подобные акции под лозунгом "Что дороже – искусство или жизнь?" движение проводит регулярно, привлекая внимание к проблемам климата.
Активистка обратилась к посетителям галереи со словами:
"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают! Мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, - томатный суп или картофельное пюре на картинах. Вы знаете, чего я боюсь? Я боюсь слов ученых о том, что мы не сможем кормить свои семьи в 2050 году. Возможно, этот картофель на картине заставит вас послушать? Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за еду".
- Ранее, 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
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