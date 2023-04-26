В Мурманской области РФ упал истребитель МиГ-31, - росСМИ

Об этом пишет ТАСС.

Источники в силовых структурах рассказали журналистам, что военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания двигателя, по предварительным данным, он упал в озеро.

"Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе аварии видели двух парашютистов", - добавил собеседник агентства.

Также Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ подтверждает, что во время выполнения планового учебного полета в Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, летчики катапультировались