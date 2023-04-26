В Мурманской области РФ упал истребитель МиГ-31, - росСМИ
Российские СМИ сообщают о падении российского истребителя МиГ-31, это произошло в Мурманской области. Предварительно самолет упал в озеро, а пилоты катапультировались
Об этом пишет ТАСС.
Источники в силовых структурах рассказали журналистам, что военный самолет потерпел крушение в Мурманской области из-за возгорания двигателя, по предварительным данным, он упал в озеро.
"Пилоты, вероятно, катапультировались, очевидцы утверждают, что в районе аварии видели двух парашютистов", - добавил собеседник агентства.
Также Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ подтверждает, что во время выполнения планового учебного полета в Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31, летчики катапультировались
- Напомним, 20 апреля в Белгороде упал и взорвался боеприпас с российского бомбардировщика, на одной из улиц города образовалась большая воронка, повреждены дом и линии электропередачи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное