В Мукачево местные жители производят для ВСУ тактические перископы из водопроводных пластиковых труб, - волонтер Адаменко
Максим Адаменко, волонтер, отметил, что себестоимость такого прибора выходит 500 гривен, то есть в 5-6 раз меньше заводской цены
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Если коротко, то перископ – это система зеркал в трубе, и с помощью него можно незаметно наблюдать за территорией или противником. Мы производим перископы из водопроводных пластиковых труб, прикрепляем зеркала и комплектуем их оптикой, которая позволяет наблюдать далеко. Себестоимость такого прибора получается 500 гривен", - рассказал волонтер.
Максим Адаменко добавил, что военные неоднократно подтверждали, что это полезные для них вещи и есть потребность в таких перископах.
"Бойцы отмечают, что эти тактические перископы пластиковые и легкие, немного габаритнее заводских, но они в 5-6 раз дешевле. Монокуляр отсоединяется и его можно использовать отдельно. Если труба выйдет из строя или поломается, то ее можно починить. Расстояние такими перископами может просматриваться на 1300 метров, мы тоже проверяли", - сказал Адаменко.
- 5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил , что в этом году в Украине положили начало награждению волонтеров специальным отличием "Золотое сердце". В ближайшее время ее получат первые 50 волонтеров.
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