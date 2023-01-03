Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Если коротко, то перископ – это система зеркал в трубе, и с помощью него можно незаметно наблюдать за территорией или противником. Мы производим перископы из водопроводных пластиковых труб, прикрепляем зеркала и комплектуем их оптикой, которая позволяет наблюдать далеко. Себестоимость такого прибора получается 500 гривен", - рассказал волонтер.



Максим Адаменко добавил, что военные неоднократно подтверждали, что это полезные для них вещи и есть потребность в таких перископах.



"Бойцы отмечают, что эти тактические перископы пластиковые и легкие, немного габаритнее заводских, но они в 5-6 раз дешевле. Монокуляр отсоединяется и его можно использовать отдельно. Если труба выйдет из строя или поломается, то ее можно починить. Расстояние такими перископами может просматриваться на 1300 метров, мы тоже проверяли", - сказал Адаменко.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил , что в этом году в Украине положили начало награждению волонтеров специальным отличием "Золотое сердце". В ближайшее время ее получат первые 50 волонтеров.

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