В Москву прибыл премьер Израиля говорить с Путиным о войне в Украине

О визите сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информирует Еспресо.TV

"Обсуждается ситуация вокруг Украины", – сказал Песков журналистам.

Встреча с Путиным длилась более двух с половиной часов.

Как отмечает телеграмм-канал "Медуза", это первый визит западного лидера с момента вероломного нападения России на Украину. Кроме того, очень неожиданно, что премьер Израиля прибыл именно в субботу. Известно, что Нафтали Беннет строго соблюдает Шабат; уже в бытность премьер-министром он воздерживался от поездок в субботний день. Представитель израильского премьера объяснил, что иудейские законы позволяют нарушать этот распорядок ради спасения человеческих жизней.

The Jerusalem Post добавляет, что Израиль стремится стать посредником в мирных переговорах между странами, а США и Украина были проинформированы об этом визите.

Беннет дважды общался с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским после вторжения России в Украину. Зеленский попросил Беннета попытаться стать посредником между сторонами.

Израиль осудил вторжение России в Украину из-за министра иностранных дел Яира Лапиды и голосования в Генеральной Ассамблее ООН, но Беннет сдержался, чтобы сказать что-нибудь о России. В своих последних заявлениях он поддержал украинский народ и призвал к переговорам.

Этот визит израильские эксперты также связывают с напряженной ситуацией в Сирии и Иране.

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