В Москве жалуются, что "Минском" их обманули
А в Украине 73 процента украинских недоумков до сих пор утверждают, что это было мега-Предательство
Минские соглашения были вынужденным, но хитрым и действенным тактическим ходом (который, как видим, сработал), чтобы выиграть время и создать эффективную армию на месте развалины, которую оставил Янукович. Так считают не только Порошенко-Турчинов и другие представители постмайданной власти, но и наши союзники (Меркель, Макрон) и особенно враги (Путин, Козак, Лукашенко, Захарова), жалующиеся, что их обманули в Минске.
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Минские соглашения были вынужденным, но хитрым и действенным тактическим ходом (который, как видим, сработал), чтобы выиграть время и создать эффективную армию на месте развалины, которую оставил Янукович
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И только 73 процента украинских недоумков до сих пор утверждают, что это было мега-Предательство. И особенно тот, чьи портреты почти год печатаются на обложках главных мировых журналов именно вследствие невероятного успеха ВСУ — тех самых, которые не имели никакого шанса стать такими мощными и профессиональными без Минских соглашений. Йоб@ный театр абсурда.
PS Для гениев, не понимающих разницы между необходимыми и достаточными условиями: Минские соглашения – это первое, а не второе.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.
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