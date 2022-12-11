В Москве затопило аэропорт "Шереметьево"
В воскресенье, 11 декабря, из-за пожарной сигнализации затопило российский аэропорт "Шереметьево" в Химках
Об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что в терминале "В" сработала пожарная сигнализация, из-за чего помещение начала заливать вода. Местные экстренные службы сообщили, что пожарная сигнализация сработала ошибочно, однако аэропорт затопило. По словам очевидцев, в заведении обрушилось перекрытие.
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