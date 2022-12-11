Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что в терминале "В" сработала пожарная сигнализация, из-за чего помещение начала заливать вода. Местные экстренные службы сообщили, что пожарная сигнализация сработала ошибочно, однако аэропорт затопило. По словам очевидцев, в заведении обрушилось перекрытие.

В ТРЦ "Мега Химки", на Ленинградском шоссе в Москве, в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.