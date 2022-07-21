В Москве застрелился генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев
Причинами суицида называют финансовые затруднения и проблемы со здоровьем отставного офицера
Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.
Тело 76-летнего Евгения Лобачева обнаружили вечером 20 июля в центре Москвы на лестничной клетке одного из домов по улице Качалинской. Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ.
По словам жены Евгения Лобачева, в тот день муж ушел на прогулку и не вернулся. Некоторые источники утверждают, что у отставного офицера ФСБ были проблемы со здоровьем и финансами, что могло стать причинами самоубийства.
- Добавим, 7 июля в Николаеве был задержан агент ФСБ, который готовился корректировать российские ракетные удары.
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