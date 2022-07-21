Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Тело 76-летнего Евгения Лобачева обнаружили вечером 20 июля в центре Москвы на лестничной клетке одного из домов по улице Качалинской. Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ.

По словам жены Евгения Лобачева, в тот день муж ушел на прогулку и не вернулся. Некоторые источники утверждают, что у отставного офицера ФСБ были проблемы со здоровьем и финансами, что могло стать причинами самоубийства.

Добавим, 7 июля в Николаеве был задержан агент ФСБ, который готовился корректировать российские ракетные удары.

Москва прислала в Херсонскую область "смотрящих" эфэсбэшников, - журналист Никитенко.