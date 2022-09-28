Об этом сообщают российские СМИ.

52-летний Павел Пчельников занимал в ООО "Цифровая логистика" должность директора по коммуникациям. Это одна из дочерних компаний РЖД.

Пчельник застрелился на балконе своей московской квартиры. Самоубийство произошло сегодня, 28 сентября, утром. Причина – неизвестна.

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