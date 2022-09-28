В Москве застрелился директор одной из дочерних компаний РЖД
Директор одной из дочерних фирм РЖД "Цифровая логистика" Павел Пчельников совершил самоубийство в своей квартире в Москве
Об этом сообщают российские СМИ.
52-летний Павел Пчельников занимал в ООО "Цифровая логистика" должность директора по коммуникациям. Это одна из дочерних компаний РЖД.
Пчельник застрелился на балконе своей московской квартиры. Самоубийство произошло сегодня, 28 сентября, утром. Причина – неизвестна.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.85
Покупка 40.85Продажа 41.76
-
EUR
Покупка 39.05Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное