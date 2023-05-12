В Москве загорелся завод, где производят двигатели в МиГ. В области горят склады вблизи ТЭЦ

Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ.

Пожар на машиностроительном заводе подтвердили МЧС РФ. Отмечают, что на этом заводе производят двигатели для самолетов МиГ.

По данным росСМИ, о пожаре сообщили в 03:37. В кабинете на втором этаже предприятия загорелись личные принадлежности и мебель на площади около 15 кв. м. В результате пожара есть пострадавшие, их госпитализировали.

Также в подмосковском Дзержинском горят покрышки на открытых складах вблизи местной ТЭЦ. Площадь пожара занимает 2,5 тыс. кв. м. Сообщается, что пожар хорошо виден в южных районах Москвы.