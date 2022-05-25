В Москве загорелся храм Петра и Павла
На территории московского храма Петра и Павла произошел пожар
Об этом сообщают российские СМИ.
По первой информации, около 22.00 загорелся сам московский храм имени Петра и Павла в Лефортово. А площадь пожара составила 150 кв. м.
Уже в 23:05, по сообщению россиян, пожар был ликвидирован. А пострадавших – нет.
Храм Петра и Павла расположен в Лефортовском районе Москвы. Это одна из старейших лютеранских святынь столицы РФ. Он был освящен в 1613 году.
По самым свежим данным, загорелось здание, где проходят крещение.
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